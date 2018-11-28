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Торговые киоски в московском метро получат «звезды» 

Мир24 5 часов назад
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Метрополитен Москвы намерен тщательно проверить все киоски, расположенные на его территории. А также оценить торговые точки подземки по балльной «звездной» системе, сообщается на сайте столичного градоначальника.
«Метрополитен Москвы начал оценивать торговые павильоны в подземных переходах на соответствие всем требованиям. Киоски отмечают специальными стикерами «Проверено. Московский метрополитен». На наклейке указано количество звезд, которые получил предприниматель — одна, две или три», — говорится на сайте.
Самые важные критерии — соответствие павильонов установленным требованиям. Среди них — чистота, оригинальность оформления, наличие системы лояльности и обратной связи для пассажиров. Будет учитываться мнение людей.
Чтобы получить три звезды, надо заработать не менее 31 балла из 36 максимально возможных, а также обязательно соответствовать единому стандарту оформления торговых объектов.
Наличие звезд у киоска означает, что он попал в список лучших. Итоговые оценки будут действовать в течение месяца. Если при повторной проверке комиссия найдет нарушения, прошлые результаты будут аннулированы.
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