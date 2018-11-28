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Спортцентр с открытым бассейном построят в Останкине 

Москва24 + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Останкинском районе Москвы возведут спортивный центр с несколькими бассейнами, в том числе круглогодичным бассейном на восемь дорожек под открытым небом, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по конкурентной политике.
Застройщиком выступает ГК "Территория фитнеса", которого определила торговая сессия по аренде земельного участка.
Многофункциональный спортивный центр построят по адресу: улица 1-я Останкинская, владение 43-55.
По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, ранее жители района обращались к городской власти с просьбой о строительстве спортцентра. Жители отмечали нехватку бассейнов в районе.
Ранее сообщалось, что во II квартале 2019 года могут завершить строительство спортивного комплекса с катком на улице Красного Маяка. Строительство объекта напротив владения 13А, корпус 2, ведется с начала текущего года для ГБУ "Физкультурно-спортивное объединение "Хоккей Москвы" Москомспорта. Общая площадь комплекса составит 4,7 тысячи квадратных метров.
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АГН "Москва" , Новости Москвы , Москва
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