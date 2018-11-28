Венерины мухоловки можно покормить в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 1 и 2 декабря пройдут мастер-классы "Секреты хищных растений" с кормлением насекомыми. Посетителям подробно расскажут о насекомоядных растениях и научат разводить их в домашних условиях, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, передает Агентство "Москва"

По ее словам, посетители узнают, чем интересны хищные растения, какие науки соприкасаются с их изучением, какие вещества в них содержатся и вступают в реакцию в процессе пищеварения.

Коллекционер Сергей Куницын познакомит гостей с каждым из своих растений и расскажет, как за ними ухаживать, выращивать и размножать.

Архипова отметила, что также пройдет презентация как самых популярных видов хищных растений — венерины мухоловки, росянки, саррацении, жирянки и непентесу, а так же и редких — непентесы Луиса, Кровавая Мэри, Миранда, цефалотусы, гелиамфы.

24 ноября в саду начала работать рождественская ярмарка. В 20-х числах декабря здесь откроется елочный базар с необычными деревьями. Посетители ярмарки смогут приобрести лакомства, напитки, новогодние подарки и сувениры. Запланированы елочные базары, выступления артистов, благотворительные мероприятия, конкурсы и розыгрыши.