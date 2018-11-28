«Активные граждане» выбрали лучший книжный магазин Москвы

Впервые за три года «Библио-Глобус» уступил первое место в голосовании за звание лучшего книжного магазина. На этот раз большинство участников отдали предпочтение сети «Читай-город».

«Активные граждане» в третий раз выбрали претендента на победу или победителя в конкурсе «Лучший книжный магазин Москвы». Предыдущие два года лидером голосования был торговый дом «Библио-Глобус», но в этот раз он уступил первое место.

В голосовании принял участие 179 121 человек. Большинство голосов — 22,25 процента — москвичи отдали сети «Читай-город». Чаще всего ее выбирали женщины, а также жители ЮВАО, СЗАО и ЗелАО.

На втором месте — торговый дом «Библио-Глобус». Его выбрали 18,88 процента участников голосования. Этот магазин был популярен у «активных граждан» из ВАО.

Также в тройке лидеров «Московский дом книги» на Новом Арбате. Его поддержали 13,57 процента пользователей (мужчины, а также участники проекта старше 35 лет).

За торговый дом «Москва» проголосовали 9,67 процента респондентов, большинство — это жители САО и СВАО. Чуть меньше голосов — 9,01 процента — у Дома книги «Молодая гвардия». За него чаще голосовали «активные граждане» из ЮЗАО и ЮАО. Сеть «Республика» поддержали 4,09 процента участников голосования. Эти книжные магазины популярны у жителей ЦАО, а также у пользователей от 18 до 35 лет.

20,61 процента проголосовавших затруднились с выбором лучшего книжного.

Также в ходе голосования почти 3,5 тысячи человек (1,93 процента) предложили других претендентов на звание лучшего книжного магазина. Чаще всего участники указывали Дом книги «Медведково», магазины «Циолковский», «Фаланстер» и «Книжный лабиринт».

Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» проводится с 2006 года. Эксперты оценивают сервис, ассортимент, наличие интерактивных пространств, реализацию маркетинговых задач и, конечно, вежливость продавцов. На оценку влияет и образовательная работа номинантов. Высоки шансы на победу у магазинов, которые регулярно проводят лекции и мастер-классы современных авторов, музыкантов, актеров и других известных людей.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой магазин площадью свыше 10 квадратных метров и работающий не менее шести месяцев. Победители определяются в нескольких номинациях. Результаты голосования в «Активном гражданине» будут учтены при выборе победителя в категории «Книжный магазин общего профиля». В этом году в ней соревнуются шесть компаний: торговый дом книги «Москва», торговый дом «Библио-Глобус», сеть магазинов «Республика», «Московский дом книги», Дом книги «Молодая гвардия» и сеть магазинов «Читай-город».