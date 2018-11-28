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Костюмы персонажей Кремлевской елки впервые представят на выставке в столице 

Москва24 + ещё 4 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В фойе Государственного Кремлевского дворца впервые представят выставку из 20 костюмов персонажей Кремлевской елки разных лет, передает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент информационных программ и технологий Московской федерации профсоюзов.
"Знаменитые наряды самых любимых героев разных лет будут выставлены в Паркетном фойе Государственного Кремлевского дворца при входе в Зимний сад, будут представлены костюмы 20 персонажей", — сказала собеседница агентства.
Как уточняется, на выставке можно будет увидеть костюмы персонажей за последние 15 лет.
В частности, посетителям покажут костюмы из представлений "Принцесса и Принц", "Снежная Королева и Полярная ночь", "Прошедший день" и "Месяц Месяцович".
Детские новогодние праздники в Государственном Кремлевском Дворце пройдут с 24 декабря по 8 января. Главными героями нового представления станут персонажи русских народных сказок.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ с середины декабря пройдет более 180 новогодних мероприятий для детей. Это будут спектакли на "Городской ферме", встречи с Дедом Морозом в Доме культуры, научные квесты в экспозиции Политехнического музея, эксперименты на "Робостанции" и многое другое. На "Городской ферме" ВДНХ с 15 декабря по 13 января пройдут новогодние представления и творческие мастерские для детей.
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АГН "Москва" , Новости Москвы
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