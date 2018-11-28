Новые парковки для местных жителей могут появиться в Москве

Москве планируют создать около 60 новых парковочных мест только для жителей районов Хамовники, Тверской и Якиманка. Специалисты ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" обработали уже более 200 заявок на организацию таких парковочных мест, сообщили ТАСС в пресс-службе АМПП.

По словам главы учреждения Александра Гривняка, власти города открыли специальный почтовый ящик для сбора предложений по парковкам. Это поможет выявить наиболее проблемные участки, где жителям районов необходимы дополнительные парковочные места.

"Местные жители просят дать возможность именно им парковаться на улично-дорожной сети, так как у них, зачастую, это единственный способ легально припарковать свой автомобиль", — пояснил Гривняк. Он отметил, что 200 обращений москвичей уже обработаны, а по некоторым из них приняты конкретные решения. Большинство заявок поступило от жителей районов Басманный, Замоскворечье, Тверской, Пресня, а также из Хамовников, Мещанского и Якиманки, уточнил глава АМПП. Гривняк подчеркнул, что не только жители этих районов, но и представители ТСЖ и муниципальные депутаты жалуются на огромное число желающих оставить машину в центре. "Проблемы с парковкой наблюдаются не только в будние дни, но и в выходные — особенно в воскресенье, когда парковки бесплатные", — добавил он.

В частности, привел пример глава АМПП, жители Армянского переулка в Басманном районе столицы испытывают трудности при поиске паркововчных мест из-за расположенных по соседству посольства Армении и Высшей школы экономики . Из-за близости точек притяжения автомобилистов проблемы с парковкой возникают и на улицах Садовническая, Большая Пионерская, в 3-м Монетчиковском, Малом Татарском и Вишняковском переулках. Там планируют организовать дополнительные места для жителей Замоскворечья. В Тверском районе такие места появятся на улицах Чаянова, Богословском и Приютском переулках, пообещал Гривняк.

Ранее сообщалось, что с начала года в Басманном районе обустроили 350 новых парковочных мест. По просьбам местных жителей они появились на дворовых территориях по адресам: улица Старая Басманная, дом 20, Большой Златоустинский переулок, дом 3 и Рубцовская набережная, дом 4. Сотрудники управляющей организации нанесли на этих участках специальную разметку.