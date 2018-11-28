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Московский метрополитен оценит качество обслуживания в торговых киосках метро 

Вечерняя Москва + ещё 1 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский метрополитен проверит торговые объекты в подземных переходах по таким параметрам как качество обслуживания, чистота в киоске и оригинальность интерьера. После этого киоски получат определенные баллы с количеством звезд: одной, двумя и тремя в зависимости от соответствия требованиям. Затем на них наклеят специальные стикеры: «Проверено. Московский метрополитен» с нанесением на логотип того количества звезд, которые заслужит палатка. Если при повторной проверке комиссия найдет нарушения, предыдущие результаты будут аннулированы.
Цель данного мероприятия — повысить культуру и качество обслуживания пассажиров на всех уровнях предоставления услуг в метрополитене.
Уточняется, что свое одобрение московский метрополитен выразил уже 14 киоскам. оставить мнение о качестве обслуживания в торговых павильонах метро можно через официальное мобильное приложение «Метро Москвы» в разделе «Обратная связь», сообщили на портале mos.ru.
По правилам, все торговые павильоны в подуличных переходах столичного метро должны быть оформлены одинаково: на дверях обязательно должны быть таблички с режимом работы, названием компании-продавца, регистрационными данными организации, а также с информацией о возможных способах оплаты, в том числе банковскими картами. Стекла витрин и пол должны быть чистыми, свет — работать без перебоев. Продавец должен выглядеть опрятно и носить форменную одежду, на его груди должен быть бейдж с именем.
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Mos.ru , Новости Москвы
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