Деревянный мостик и зона отдыха с гамаками: как благоустроят набережную Шитова

Берега Черкизовского пруда превратят в зону отдыха с деревянными настилами для прогулок, гамаками, беседками и фонтаном. На набережной Шитова и на территории вокруг Черкизовского пруда планируется провести благоустройство и озеленение. Концепция будущих изменений подготовлена и обсуждается с местными жителями.

Набережную Шитова и территорию Черкизовского пруда, расположенные на востоке столицы, ждет комплексное благоустройство и озеленение. Здесь планируется реконструировать причал и террасу, обустроить два деревянных настила для прогулок, а также создать зону отдыха с гамаками и беседками. Площадь для проведения работ превышает 20 гектаров.

Как уточнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта, сейчас на этой территории не хватает мест для отдыха и есть проблемы с освещением. В ходе благоустройства там может быть создано единое пространство для разнообразного досуга людей разных возрастов. Концепцию обновления набережной и местности вокруг пруда обсуждают с горожанами на общественных слушаниях.

Центральным элементом территории является Черкизовский пруд, который, согласно концепции, может пройти экологическую реабилитацию. В северной части водоема, где в него впадает река Сосенка, планируется обустроить гидробиоплато. Это отгороженный мелководный участок дна, в котором высаживают специальные водные растения. Они обеспечивают естественную биологическую очистку воды.

Вокруг пруда предлагают создать два деревянных настила на сваях: один из них расположится вдоль западной части берега, а второй — вдоль южной и юго-восточной его частей. В северной части могут соорудить деревянный мостик для прогулок над водой. Существующий мост через пруд планируется отремонтировать. На нем также появится архитектурно-художественная подсветка. Причал и террасу, расположенные в западной части берега Черкизовского пруда, реконструируют.

Кроме того, на берегу водоема может появиться пирс и эллинги для хранения каяков (один из видов гребной лодки). Там будет удобно тренироваться учащимся секции по водному туризму, работающей во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский» в Детском Черкизовском парке, который граничит с территорией благоустройства. Кроме того, по соседству с пирсом и эллингами планируется создать зону отдыха с гамаками и беседками.

Главной достопримечательностью Черкизовского пруда считается фонтан. Его намерены отремонтировать — заменить форсунки и трубы, подающие воду. По вечерам у фонтана будет включаться подсветка.

С западной стороны пруда к территории прилегают жилые дома. Эта часть набережной подходит для прогулок с детьми и семейного досуга. Здесь планируется отремонтировать детские и спортивные площадки — заменить оборудование и уложить более безопасное прорезиненное покрытие. Спортивную зону могут расширить и установить там столы для пинг-понга и дополнительные тренажеры. Существующую хоккейную коробку предлагают реконструировать и превратить во всесезонную универсальную площадку. Летом на ней можно будет сыграть в волейбол, баскетбол или мини-футбол, зимой — в хоккей. В холодное время года такую площадку также можно использовать как каток.

Вокруг пруда организуют новые дорожки для прогулок. Существующие лестницы отремонтируют, а там, где необходимо, возведут новые. Здесь появятся удобные скамейки для отдыха и урны. Площадку для выгула собак хотят обновить, здесь уложат новое покрытие и установят современное оборудование для дрессировки.

Всю территорию планируется дополнительно озеленить. Это позволит отделить прогулочную зону вдоль деревянной набережной от проезжей части. Освещать местность в темное время суток будут новые фонари, стилизованные под исторические. В настоящий момент собираются все замечания и предложения от жителей, которые будут обработаны и учтены при дальнейшей разработке проекта комплексного благоустройства и озеленения набережной Шитова. Повторные общественные обсуждения концепции планируется провести в декабре этого года.

Детский Черкизовский парк, который расположен рядом с набережной Шитова, с учетом пожеланий местных жителей благоустроят в 2019 году. Здесь создадут тематические детские площадки, скейт-парк, памп-трек, проложат велодорожку, приведут в порядок дорожки для прогулок, дополнительно озеленят территорию, установят беседки и скамейки для отдыха. Для того чтобы по парку можно было прогуливаться в вечернее время, заменят, а местами дополнительно установят опоры освещения.

В этом году в Москве благоустраивали 82 зеленые зоны (в двух парках — парке усадьбы Люблино в ЮВАО и парке Победы в ЗелАО — к работам приступили в текущем году, их закончат в 2019-м). В этом списке 24 городских парка и природные территории, 25 парков по месту жительства и 33 знаковых объекта — бульвары, скверы и площади, популярные у горожан.

Идеи по поводу благоустройства Москвы жители столицы могут оставить в разделе «Мэр, у меня есть идея» на портале «Наш город». За лето пользователи направили 4,5 тысячи предложений. Раздел начал работать в мае 2018 года. До этого был доступен только раздел «Мэр, у меня есть проблема», где пользователи сообщают о вопросах, которые нужно решить. Туда, к примеру, пишут о неубранном подъезде, плохом состоянии детских площадок, сбоях в работе транспорта и других проблемах. А в разделе «Мэр, у меня есть идея» горожане могут оставить свои предложения по поводу благоустройства дворов, бесхозных территорий, пешеходных зон и парков, организации дорожного движения и развития социальной сферы.