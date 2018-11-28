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В Метрогородке вырубили аварийные деревья и сухостой 

Москва24 + ещё 1 8 часов назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
С начала года в Метрогородке удалили более 250 сухостойных и аварийных деревьев, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в префектуре Восточного административного округа, за 11 месяцев срубили 92 сухостоя и 162 аварийных дерева.
Отмечается, что за оставшееся до конца года время будет удалено еще 21 потенциально опасное дерево.
Ранее сообщалось, что в Москве началась омолаживающая обрезка тополей. В период остановки сокодвижения, с ноября по март, деревьям обрезают ветки. Это оздоровительная процедура стимулирует быстрый рост новой кроны.
"Помолодевшие" тополя не пылят около четырех лет, и их не поражает тополевая моль.
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