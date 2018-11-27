Более 40 катков и свыше 60 лыжных трасс ждут москвичей в городских парках этой зимой

В этом году в городских парках Москвы работает более 140 объектов для развлечений и занятий зимними видами спорта, в том числе москвичей ждут свыше 40 катков и 61 лыжная трасса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы

Официальное открытие зимнего сезона в городских парках состоялось 22 ноября в парке Горького.

«Гостей парков ждут на 41 катке, в том числе 22 катках с искусственным льдом. Для любителей активного отдыха в парках организована 61 лыжная трасса и тропа здоровья общей протяженностью 148 километров. В том числе будут работать четыре всепогодные лыжные трассы длиной 6 километров», — говорится в сообщении.

Этой зимой посетители парков могут покататься на 38 снежных и ледяных горках — на тюбингах, ледянках или санках. Из них две горки — всепогодные: это «Всепогорка» длиной 200 метров в парке «Сокольники» и горка в парке 50-летия Октября. В парках также открыты 115 пунктов проката, где желающие могут взять в аренду коньки, лыжи, тюбинги, ледянки, снегокаты, санки и другой спортинвентарь.

В зимнем сезоне 2018/2019 сад «Эрмитаж» подготовил для москвичей исторические костюмированные катания в стиле светских забав XIX века; в саду имени Баумана будут проводить регулярные кинопоказы на катке, а в конце сезона несколько счастливчиков, опустивших записку с заветным желанием в ящик на площади перед катком, получат шанс на исполнение своей мечты.

Парк «Сокольники» с 3 по 14 февраля проведет Неделю Мендельсона, в течение которой территория катка будет украшена свадебными фотозонами, а молодоженам будут предоставлены бесплатные коньки для свадебной фотосессии. С 1 по 30 декабря в парке будет работать «Зимнее караоке» — шатер с аппаратурой и датчиками голоса.

В рамках «Классической зимы» в «Сокольниках» будет организован конкурс на исполнение оперных партий, 12 января состоятся соревнования по браумболлу. Это веселая игра, похожая на хоккей, но для нее не обязательно нужен каток со льдом, подойдет любая ровная площадка, а вместо клюшек и шайбы — метлы и шарик. Кроме того, в парке в декабре будет работать теплый арт-объект «Вулкан», а в январе — теплый арт-объект «Собака-Обнимака».

В парке «Фили» 2-3 февраля состоится фестиваль «Арктика-2019», в рамках которого на территорию парка будет спроецирована карта северных регионов России. Будут организованы тематические фотовыставки, лекции и мастер-классы, участники которых смогут пообщаться со специалистами, работающими в условиях Крайнего Севера.

На катке в усадьбе Деда Мороза в Кузьминках зимой будет организована программа мастер-классов с профессиональными фигуристами «Новогодний лед Деда Мороза». Она продлится с 22 декабря по 7 января. Программа представляет собой интерактивные игровые занятия с профессиональными фигуристами, а в конце мастер-класса состоится хоровод вокруг елки и вручение подарков.

Новые катки откроются в ландшафтном парке «Митино», парке Южного Бутова, парке имени Святослава Федорова и Бабушкинском парке. На лыжных трассах запланировано проведение многочисленных соревнований городского и окружного значения, мастер-классов, марафонов и биатлонов. Среди них — гонка-спринт «Первый снег», этапы «Лыжни России»и спартакиада «Спорт для всех».