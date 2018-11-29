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Полиция раскрыла атаку на канатную дорогу в Москве 

Рамблер + ещё 7 54 минуты назад
Правоохранители вычислили организатора кибератаки на серверы канатной дороги в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Информацию об этом подтвердил представитель «Московских канатных дорог» Николай Диваков. Он заявил, что против организатора атаки возбудили уголовное дело. Сейчас по этому делу ведутся следственные действия.
Канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников», заработавшую 27 ноября, 28 ноября на время закрыли.
В «Московских канатных дорогах» заявили, что в 14:00 компьютерные серверы объекта атаковали хакеры. Из-за этого дорогу решили закрыть, сотрудники фуникулера высадили всех пассажиров для обеспечения их безопасности.
В этот же день, 28 ноября, экстренным службам поступили сообщения о минировании более десяти торговых центров в Москве. Все анонимные звонки были совершены в течение двух минут. СМИ писали, что ложные сообщения поступали из-за рубежа. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, «телефонные террористы» звонили с номера, зарегистрированного на Украине.
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Новости Москвы , Видео , Москва
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