Греющую «Собаку-обнимаку» установят в парке «Сокольники» в январе

Арт-объект в виде теплой лохматой собаки, обняв которую люди смогут погреться, установят в столичном парке Сокольники в январе следующего года, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы

"Еще один теплый арт-объект "Собака-Обнимака" будет установлен в парке в январе 2019 году. Арт-объект в виде лохматой собаки изнутри будет нагреваться. Каждый желающий сможет подойти к собаке и согреться, приобняв ее", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, с 1 по 30 декабря 2018 года в "Сокольниках" будет работать "Зимнее Караоке". Для этого будет оборудован специальный шатер с аппаратурой, где установят датчики голоса, при срабатывании которых будут включаться тепловые пушки и согревать шатер.