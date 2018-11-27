Высота снежного покрова в столице вырастет до 6 см за ночь

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 28 ноября высота снежного покрова в Москве достигнет 6 сантиметров. Отмечается, что утром 27 ноября высота снежного настила был 3 сантиметра, а в течение дня прибавил еще на 2-3 сантиметра.

— Но я бы не назвал нынешние осадки снегопадом. Кататься на лыжах не придется — катать снежную бабу тоже еще рановато. Тем не менее, это приятное для глаза событие, когда зимой улегся снег, — отметил представитель Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что москвичам стоит быть предельно внимательными, так как из-за осадков видимость на дорогах ухудшилась. Он отметил, что не смотря на обстановку в городе, снег пришел в столицу ровно в срок, передает агентство Москва.

Ранее появилась информация, что более 15 рейсов отменено из-за снегопада в столичных аэропортах. Также эксперты рассказали правила поддержания здоровья и настроения в зимний период.