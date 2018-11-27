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Высота снежного покрова в столице вырастет до 6 см за ночь 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 28 ноября высота снежного покрова в Москве достигнет 6 сантиметров. Отмечается, что утром 27 ноября высота снежного настила был 3 сантиметра, а в течение дня прибавил еще на 2-3 сантиметра.
— Но я бы не назвал нынешние осадки снегопадом. Кататься на лыжах не придется — катать снежную бабу тоже еще рановато. Тем не менее, это приятное для глаза событие, когда зимой улегся снег, — отметил представитель Гидрометцентра.
Вильфанд добавил, что москвичам стоит быть предельно внимательными, так как из-за осадков видимость на дорогах ухудшилась. Он отметил, что не смотря на обстановку в городе, снег пришел в столицу ровно в срок, передает агентство Москва.
Ранее появилась информация, что более 15 рейсов отменено из-за снегопада в столичных аэропортах. Также эксперты рассказали правила поддержания здоровья и настроения в зимний период.
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Роман Вильфанд , Новости Москвы , Погода , Москва
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