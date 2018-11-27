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Снегоуборочные машины вышли на улицы Москвы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Уборкой снега, выпавшего 27 ноября в Москве, займется колонна специализированной коммунальной техники, которая уже вышла на дороги города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, техника очищает тротуары, межквартальные проезды, дворы и парковки. Кроме того, проводится противогололедная обработка территорий. Вместе с тем снег убирают рядом с остановками, станциями метро, переходами и пешеходными зонами.
В условиях снегопада в МЖД призвали пассажиров соблюдать правила безопасного поведения рядом с путями и на платформах. Горожанам напомнили, что переходить участки железной дороги нужно только в специально оборудованных местах. При этом стоит смотреть по сторонам и держать детей за руку.
В компании добавили, что зимняя погода не отразилась на движении поездов МЦК. Все "Ласточки" курсируют по графику, несмотря на снегопад, который вызвал заторы на дорогах столицы.
Ранее сообщалось, что непогода внесла коррективы в работу московских аэропортов. Из-за снега пришлось отменить вылет более 20 рейсов. Отправление еще 10 самолетов были задержано. Сейчас сотрудники аэродромов расчищают взлетно-посадочные полосы.
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