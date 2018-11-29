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Билеты на катки на ВДНХ можно будет купить со скидкой 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Фото: москва/24
Абоненты Tele2 смогут приобрести билеты на катки "Цветник" и "Ракета" на ВДНХ с 20-процентной скидкой. Помимо это, они примут участие в розыгрыше бесплатных приглашений на один из катков. Спецпредложение будет действовать в течение всего периода работы "Города зимы" на ВДНХ — с 30 ноября 2018 года по 10 марта 2019 года, уточнили в пресс-службе мобильного оператора. Каждый абонент может воспользоваться скидкой не более восьми раз.
Как пояснили в Tele2, для получения скидки нужно зарегистрироваться в программе лояльности "Больше" и набрать на смартфоне USSD-команду *973#. Пользователь получит сообщение со специальным QR-кодом, которое можно будет предъявить при оплате билетов в кассе катков.
Московским абонентам Tele2 подарят не только скидку, но и шанс попасть на катки "Цветник" и "Ракета" совершенно бесплатно в день их открытия, 30 ноября, или в новогоднюю ночь. Победителями конкурса станут те, кто сможет наиболее ярко и необычно описать свой стиль катания в трех эмодзи и разместить их в официальной группе оператора в соцсети "ВКонтакте". Самые креативные пользователи получат пригласительные билеты на два лица.
Коммерческий директор "Tele2 Москва" Антон Кондратов назвал партнерство с "Городом зимы" на ВДНХ продолжением традиции, направленной "на улучшение качества жизни москвичей и создания дополнительных привилегий для абонентов Tele2". Он напомнил, что оператор уже три года подряд предлагает своим абонентам выгодные условия при посещении столичных катков, Этот вид зимнего отдыха "популярен среди миллионов москвичей, стиль жизни которых мы стремимся поддержать", подчеркнул Кондратов.
В последний день осени на ВДНХ откроется "Город зимы" с тематическими площадками для детей и взрослых. Для посетителей подготовили два катка с искусственным покрытием. На Центральной аллее появится ледовый "Цветник" площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Одновременно там смогут кататься 1,2 тысячи человек. Кроме того, вокруг макета ракеты-носителя "Восток" на площади Промышленности откроется каток "Ракета" площадью более 8,5 тысячи квадратных метров, Он сможет вместить 2,4 тысячи посетителей.
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Tele2 , Новости Москвы
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