Московская канатная дорога будет закрыта с 3 по 6 декабря

Открывшаяся для пассажиров во вторник канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников не будет работать с 3 по 6 декабря включительно в связи с ежегодным освидетельствованием объекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канатной дороги.

"Московская канатная дорога, которая сегодня официально начала работу для жителей и гостей столицы, не будет работать в следующие даты: 3, 4, 5, 6 декабря в связи с ежегодным освидетельствованием объекта. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. В обычные дни, включая будни и выходные, график работы остается прежний: до 24 декабря включительно прокатиться можно бесплатно ежедневно с 12:00 до 20:00 мск", — сказал собеседник агентства.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по фуникулеру. Маршрут канатной дороги проходит над Москвой— рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составляет более 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.

На канатной дороге расположатся три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Благодаря подъемнику от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно добраться за пять минут.