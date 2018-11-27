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На выборах мэра Москвы сэкономили более 10 миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгоризбирком утвердил итоговый отчёт о поступлении и расходовании средств бюджета столицы, выделенных на проведение выборов мэра, всего экономия средств для бюджета города составила более 10 миллионов рублей, соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.
"Всего сумма расходов, в том числе нашей комиссии, расходы территориальных комиссий и 90% расходов участковых комиссий, составила 586,7 миллионов, а было выделено 597,4 миллионов. Остаток средств, которые мы направили в бюджет, составил 10,7 миллионов рублей", — сказал председатель комиссии Валентин Горбунов в ходе заседания.
Он пояснил, что экономия средств была в основном достигнута за счёт печати избирательных бюллетеней.
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