Собянин пригласил москвичей на Международную ярмарку non/fiction№20

Сергей Собянин пригласил жителей Москвы на Международную ярмарку non/fiction№20. Об этом он написал в своем Twitter.

Завтра в Центральном доме художника на Крымском Валу открывается 20-я Международная ярмарка Non/fiction. Очень популярное событие среди любителей интеллектуальной литературы. Можно узнать о новинках книжного рынка и пообщаться с авторами. #ЦДХ https://t.co/rEHEClW37A— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 ноября 2018 г.

Мэр напомнил, что ярмарка откроется в среду, 28 ноября, в Центральном доме художника на Крымском Валу.

Он отметил, что это очень популярное событие среди любителей интеллектуальной литературы. На ярмарке можно будет узнать о новинках книжного рынка и пообщаться с авторами.

20-я Международная ярмарка non/fiction пройдет с 28 ноября по 2 декабря. Ее уже много лет и по праву называют главным литературным событием года.