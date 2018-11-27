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Собянин пригласил москвичей на Международную ярмарку non/fiction№20 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин пригласил жителей Москвы на Международную ярмарку non/fiction№20. Об этом он написал в своем Twitter.
Мэр напомнил, что ярмарка откроется в среду, 28 ноября, в Центральном доме художника на Крымском Валу.
Он отметил, что это очень популярное событие среди любителей интеллектуальной литературы. На ярмарке можно будет узнать о новинках книжного рынка и пообщаться с авторами.
20-я Международная ярмарка non/fiction пройдет с 28 ноября по 2 декабря. Ее уже много лет и по праву называют главным литературным событием года.
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Сергей Собянин , Новости Москвы , Москва
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