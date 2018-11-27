Более 180 новогодних мероприятий для детей пройдет на ВДНХ

На ВДНХ с середины декабря пройдет более 180 новогодних мероприятий для детей, сообщили в пресс-службе выставки.

«В преддверии Нового года Главная выставка страны подготовила обширную праздничную программу для детей всех возрастов. С середины декабря юных гостей ВДНХ ждет более 180 развлекательных и образовательных мероприятий: сказочных спектаклей на «Городской ферме», встреч с Дедом Морозом в Доме культуры, научных квестов в экспозиции Политехнического музея на ВДНХ, химических экспериментов на «Робостанции», а также «кругосветных путешествий» вместе с морскими обитателями в «Москвариуме», — говорится в сообщении.

Так, в Доме культуры ВДНХ пройдут спектакли интерактивного театра «Кураж» «В гостях у Деда Мороза». «Зрители станут участниками волшебных приключений в доме Деда Мороза, где как раз будут проходить последние приготовления к празднику. Пока Дедушка Мороз и Снегурочка ищут в снежной библиотеке волшебные слова для открытия сундука с подарками, колдунья превратит всех добрых героев спектакля в злых. Ребятам вместе с родителями нужно будет помочь расколдовать их, выполняя разные задания. Перед началом спектакля детей ждут творческие мастер-классы, а после представления — интерактивная дискотека в фойе Дома культуры», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что на «Городской ферме» ВДНХ с 15 декабря по 13 января состоятся новогодние представления и творческие мастерские для детей. Детям предстоит искать сокровища, а также научиться танцевать твист и мастерить новогодние подарки своими руками. В пресс-службе ВДНХ отметили, что на интерактивной выставке «Робостанция» с 22 декабря по 15 января в павильоне №2 пройдет «ЭЛЕМЕНТарная елка». Зрители станут участниками невероятной новогодней истории, где их ждет химическое шоу с изобретателем — Дедом Морозом, бумажная дискотека, знакомство с роботами.