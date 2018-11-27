Москвичам-домоседам найдут занятия на природе

Сергей Собянин. В зимний сезон в столичных парках появится более четырех тысяч развлекательных объектов. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы

«Зима пришла, но это не повод сидеть дома. В этом сезоне у нас будут работать около четырех тысяч развлекательных объектов. Катки, лыжные трассы, горки и многое другое», — уточнил он.

Также градоначальник напомнил, что с 14 декабря с столице стартует фестиваль «Путешествие в рождество».

Фестиваль продлится до 13 января и будет проходить на 74 площадках, там разместят несколько сотен новогодних елей. В рамках фестиваля можно будет посмотреть балет на льду, принять участие в мастер-классах, а также увидеть спектакли российских и европейских театров.