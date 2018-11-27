Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам-домоседам найдут занятия на природе 

Мослента 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В зимний сезон в столичных парках появится более четырех тысяч развлекательных объектов. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Зима пришла, но это не повод сидеть дома. В этом сезоне у нас будут работать около четырех тысяч развлекательных объектов. Катки, лыжные трассы, горки и многое другое», — уточнил он.
Также градоначальник напомнил, что с 14 декабря с столице стартует фестиваль «Путешествие в рождество».
Фестиваль продлится до 13 января и будет проходить на 74 площадках, там разместят несколько сотен новогодних елей. В рамках фестиваля можно будет посмотреть балет на льду, принять участие в мастер-классах, а также увидеть спектакли российских и европейских театров.
Мослента: последние новости
Пассажирам московского метро доверили открытие дверей Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей Очередь на бесплатную выставку в Третьяковской галерее попала на видео
Сергей Собянин , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина отменила указ о военном положении299
Начались первые аресты украинских моряков281
МИД обратился с предупреждением к россиянам375
Военное положение на Украине поменялось в четвертый раз63
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент346
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение