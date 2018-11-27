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У храма Фёдора Ушакова установили якоря 

Южное Бутово 3 часа назад
Фото: www.200hramov.ru
26 ноября на территории храмового комплекса святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове, у дома причта, были установлены два больших якоря ВМФ России. Об этом сообщается на сайте храма.
Якоря были доставлены и размещены благодаря усилиям Российского Военно-Исторического Общества. Помощь в установке памятных артефактов Российского флота оказали Управа и Муниципальный Совет района Южное Бутово.
Теперь воинский храм, носящий имя непобедимого адмирала Флота Российского, святого Феодора Ушакова, украшен дорогими историческими реликвиями морской славы нашего Отечества. Якоря станут местом не просто любопытства, но почитания подвига матросов и адмиралов нашего флота.
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Российское военно-историческое общество , Новости Москвы
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