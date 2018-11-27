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Началось строительство новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова» 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве началось строительство новой сцены театра "Уголок дедушки Дурова". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
"Мы приступили к строительству новой сцены театра "Уголок дедушки Дурова" по адресу улица Дурова, владение 2. В настоящее время завершаются подготовительные работы, в ближайшее время приступим к возведению самого здания", — рассказал глава департамента Андрей Бочкарев.
Площадь нового трехэтажного здания на улице Дурова в центре Москвы составит более четырех тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется во второй половине 2020 года.
На первом этаже обустроят входную группу, гардеробы для зрителей, зрительный зал и медицинский кабинет. Второй этаж займут зрительские ложи, артистические, репетиционный зал, помещения для содержания животных-артистов. Третий этаж отведут под технические помещения, в подвале разместятся технические и служебные помещения, а также буфет. В здании будут находиться ветеринарный кабинет, кормокухня, берейторская и гримерные.
Сцену выполнят в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места — в виде амфитеатра.
Ранее сообщалось, что столичные власти передали театру зверей трех азиатских слонят — подарок правительства Мьянмы, чтобы они могли стать цирковыми артистами под руководством народного артиста России Юрия Дурова и его дочери, артистки-дрессировщицы Натальи Дуровой. Отмечалось, что в театре есть помещения, где слонята смогут провести период ветеринарного карантина, а затем обустроиться постоянно.
По словам заместителя худрука театра Игоря Базарова, слоны уже много лет принимают участие в представлениях, это — "традиция династии дрессировщиков Дуровых". "Накоплен опыт обучения и содержания этих животных, а также ухода за ними с молодых лет до преклонного возраста", — пояснил заслуженных зоотехник России. Он отметил, что слонята из Мьянмы выйдут на сцену театра не ранее чем через год после приезда.
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Юрий Дуров , Наталья Дурова , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы , Новости Москвы , Москва
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