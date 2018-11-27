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На улице Большая Татарская частично перекроют движение 30 ноября 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Движение транспорта перекроют 30 ноября на участке улицы Большая Татарская в связи с религиозным мероприятием. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
Перекрытия будут действовать с 10:00 до 14:00 от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка.
Кроме того, с 30 ноября по 3 декабря в связи с проведением инженерных работ будет ограничено движение транспорта на участке 2-го Казачьего переулка. Перекрытие будет действовать круглосуточно.
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