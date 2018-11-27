На улице Большая Татарская частично перекроют движение 30 ноября

Движение транспорта перекроют 30 ноября на участке улицы Большая Татарская в связи с религиозным мероприятием. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Перекрытия будут действовать с 10:00 до 14:00 от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка.

Кроме того, с 30 ноября по 3 декабря в связи с проведением инженерных работ будет ограничено движение транспорта на участке 2-го Казачьего переулка. Перекрытие будет действовать круглосуточно.