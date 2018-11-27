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Появилось приложение-квест о тайнах московского метро 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"
Городской проект "Привет, Москва!" представляет приложение-квест дополненной реальности "Тайны метро". В нем можно будет узнать историю элементов интерьера московской подземки — мозаики, скульптур и барельефов, сообщает пресс-служба проекта.
Приложение уже можно скачать в AppStore для iOS и в Play Маркет для Android. Оно достаточно простое и понятное для пользователя: достаточно выбрать станцию, обозначить маршрут и следовать подсказкам. При наведении камеры на объект он "оживает", на экране появляется информация о находке с подробными иллюстрациями.
"Это по сути гид по метро в форме квеста, что позволяет превратить обычную поездку в увлекательное путешествие. Всего сейчас в приложении "Тайны метро" 50 точек — надо раскрыть 50 тайн", — сказала куратор платформы "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко.
Приложение позволяет отслеживать личный прогресс и делиться достижениями с друзьями в соцсетях. За прохождение заданий участник будет получать игровые статусы.
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