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Метро и МЦК продлит сегодня работу до двух ночи 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Метро и Московское центральное кольцо сегодня будут работать до двух часов ночи из-за футбольного матча ЦСКА — Виктория, который пройдет на стадионе "Лужники".
Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, за два часа до начала матча — он запланирован на 20:50— южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической ветки и Лужники МЦК будут работать только на выход. После окончания матча также в течение двух часов — только на вход. Также на вход будет работать северный вестибюль "Воробьевых гор". Турникеты для того, чтобы болельщики смогли поскорее уехать, откроют.
Кроме того, в периоды массового приезда и отъезда фанатов, поезда на Сокольнической и Кольцевой ветках станут ходить с минимальными интервалами — как в часы пик. На МЦК до закрытия поезда будут курсировать каждые пять минут (обычно после 21:00 интервалы составляют 10 минут).
Также, как отмечают в Центре организации дорожного движения Москвы, с полуночи ограничена парковка на улицах в районе станции метро "Спортивная", а с 22:00 движение по ним перекроют. Ограничения коснутся участков улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-ая Фрунзенская, Ефремова, переулок Хользунова и дублера Комсомольского проспекта.
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