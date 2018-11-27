Детский сад со стеклянной башней появится в Москве

Детский сад на 300 мест, украшенный стеклянной башней с часами, построят на юге Москвы в жилом комплексе "ЗИЛАРТ". После ввода в эксплуатацию объект будет передан на баланс города, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Здание дошкольного учреждения возведут в соответствии с требованиями европейского стандарта в области безопасности и экологии EcoMaterial. Его главной архитектурной особенностью станет стеклянная башня с часами", — цитирует пресс-служба руководителя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Отмечается, в рамках реализации проекта появятся жилые корпуса (общая площадь квартир 760 080 кв. метров) с нежилыми помещениями на первых этажах, дошкольные учреждения на 1510 мест, из которых 845 мест будут переданы городу, а также общеобразовательная школа на 825 мест.