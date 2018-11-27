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Детский сад со стеклянной башней появится в Москве 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Детский сад на 300 мест, украшенный стеклянной башней с часами, построят на юге Москвы в жилом комплексе "ЗИЛАРТ". После ввода в эксплуатацию объект будет передан на баланс города, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
"Здание дошкольного учреждения возведут в соответствии с требованиями европейского стандарта в области безопасности и экологии EcoMaterial. Его главной архитектурной особенностью станет стеклянная башня с часами", — цитирует пресс-служба руководителя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
В сообщении уточняется, что возведение многофункционального комплекса "ЗИЛАРТ" на Автозаводской улице осуществляется на месте реорганизуемой промышленной территории "Завод имени И. А. Лихачева" (ЗИЛ) в семь очередей. Девелопером проекта выступает "Группа ЛСР".
Отмечается, в рамках реализации проекта появятся жилые корпуса (общая площадь квартир 760 080 кв. метров) с нежилыми помещениями на первых этажах, дошкольные учреждения на 1510 мест, из которых 845 мест будут переданы городу, а также общеобразовательная школа на 825 мест.
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Комментарии1
Константин Тимофеев , Завод имени И.А. Лихачева , Группа ЛСР , Новости Москвы , Москва
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