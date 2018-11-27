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Реконструкция стадиона «Динамо» завершена 

Москва24 + ещё 14 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В столице завершилась реконструкция стадиона "Динамо". Застройщику выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, это спортивный комплекс, где можно будет проводить соревнования мирового уровня. Он получит название "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Стадион объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.
Левкин уточнил, что речь идет о футбольном стадионе, который сможет вместить более 26,3 тысячи зрителей, и малой спортивной арене, вместимость которой будет варьироваться от 11,4 до 14 тысяч человек. Все зависит от спортивных или концертных мероприятий. На малой арене можно проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концерты и другие массовые мероприятия.
Реконструкция стадиона обошлась инвестору в девять миллиардов рублей, передает Агентство "Москва".
Решение о реконструкции центрального стадиона "Динамо" было принято в 2007 году. Работы же начались в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года.
Стадион является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов Большой спортивной арены стадиона в редакции 1928 и 1936 годов. Рядом с объектом планируется создать спортивный парк "Динамо" с восемью гектарами зеленой территории.
Здесь появятся здания Академии спорта "Динамо" и новый городской квартал, строительство которого уже началось, а также тематический парк со спортивными площадками и досуговыми зонами. В Академии появятся две хоккейные площадки, гимнастический зал, залы для спортивных единоборств, а также медико-восстановительный центр.
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Лев Яшин , Сергей Левкин , Банк ВТБ , АГН "Москва" , Новости Москвы , Футбол
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