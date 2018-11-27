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На месте Черкизовского рынка построят новые дома 

Москва24 + ещё 5 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В первом полугодии 2019 года будет подготовлен проект планировки территории бывшего Черкизовского рынка. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
О точных сроках пока говорить рано, сказала она. Сейчас проводится анализ градостроительных ограничений этой территории, готовятся первые эскизы.
"Сейчас можно точно сказать, что объем жилья позволит реализовать программу реновации в Измайлово в максимально короткий срок", — добавила Княжевская, передает Агентство "Москва".
Черкизовский рынок работал почти 20 лет, с начала 1990-х по 2009 годы. Он считался крупнейшим вещевым рынком России. В июле 2009 года его закрыли из-за нарушения пожарных, санитарных и разных других норм.
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АГН "Москва" , Новости Москвы , Недвижимость , Экономика
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