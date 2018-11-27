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В Историческом музее впервые пройдет инклюзивный фестиваль 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Инклюзивный фестиваль "Доступная история" впервые пройдет в Историческом музее в Москве с 1 по 8 декабря. Как сообщается на сайте столичной мэрии, гости смогут посетить экскурсии, спектакли, мастер-классы и творческие лаборатории, специально подготовленные для людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Гостей ждут творческие и кулинарные мастерклассы, занятия по ткачеству, валянию из шерсти, лепке из воска, рисованию в различных техниках. Посетителям расскажут, как с годами менялось отношение к инвалидности в мире. Всех желающих также научат фразам на русском жестовом языке", — говорится в сообщении.
Фестиваль откроется спектаклем российско-голландских благотворительных организаций и Театра наций под руководством Евгения Миронова "In Touch/Прикасаемые". Отмечается, что это единственная в мире постановка, в которой участвуют слепоглухие артисты наравне с людьми без нарушения слуха и зрения. Действие спектакля переведут на язык жестов, а для слабовидящих будет доступно тифлокомментирование (подробное словесное описание происходящего на сцене).
К основной труппе присоединятся голландская актриса Дагмар Слахмолен и слепоглухой нидерландский пловец, участник Паралимпийских игр 2010 и 2012 годов Мишель Тилбеке. Показ пройдет в рамках международного социокультурного проекта "Россия — Бельгия — Нидерланды: театр без границ", вход бесплатный по предварительной регистрации.
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Евгений Миронов , Новости Москвы , Москва
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