Зимние метеоры: когда можно увидеть последние звездопады в этом году

Самым зрелищным обещает стать метеорный поток Геминиды. В небе будут вспыхивать до 120 падающих звезд в час. Еще один метеорный поток, Урсиды, позволит увидеть до 10 небесных тел в час.

В декабре жители Москвы смогут увидеть два звездопада. Своих пиков они достигнут 14 и 22 декабря.

Первый — метеорный поток Геминиды. Декабрьский звездопад станет одним из самых больших и зрелищных в уходящем году. В ночь с 13 на 14 декабря можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. Помешать увидеть поток Геминиды, который наравне с Персеидами и Орионидами входит в «большую тройку» самых крупных звездопадов, сможет только большая облачность. Однако, согласно прогнозу Гидрометцентра России , в это время погода в столице будет безоблачной и ясной.

«Если наблюдать за звездопадом во время его пика, то специальное оборудование не потребуется, он будет виден невооруженным глазом. На небе Геминиды выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы. Мелкие космические частицы, которые сгорают в верхних слоях атмосферы нашей планеты, станут видны уже спустя чуть более часа после захода cолнца», — рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Геминиды — ежегодный метеорный поток. Свое название получил благодаря созвездию Близнецов (Gemini), в котором находится его источник. За Геминидами жители планеты наблюдают ежегодно уже на протяжении тысячи лет. Этот поток — один из самых ярких и мощных (до 200 метеоров в час). В отличие от большинства других звездопадов источником потока Геминиды является не комета, а выбрасывающий звездную пыль астероид Фаэтон, открытый учеными-астрономами 35 лет назад.

Последний звездопад уходящего года произойдет в ночь с 21 на 22 декабря. Тогда можно будет наблюдать пик метеорного потока Урсиды. В этом году ожидается до 10 метеоров в час.

В пресс-службе планетария добавили, что препятствием для наблюдений может стать только полная Луна, которая взойдет сразу после заката солнца, погоду же прогнозируют благоприятную.

Самый северный метеорный поток, Урсиды, заметен только в нашем полушарии. Наблюдатели из Южного полушария не могут увидеть звездопад Урсиды. Своим названием он обязан Малой Медведице (Ursa Minor), где расположен источник, то есть область, из которой вылетают метеоры. Родоначальницей потока стала комета Туттля, оставляющая после себя множество маленьких частиц. Небесное тело в конце XVIII века первым заметил французский астроном и геодезист Пьер Мешен, а спустя почти 70 лет, в 1858 году, его заново открыл американский астроном Хорас Туттль, имя которого и дали комете.

Узнавать первым об актуальных астрономических событиях, быть в курсе последних научно-популярных новостей о космосе теперь станет проще. В следующем году Московский планетарий запустит свое мобильное приложение. Какие функции будут в нем доступны, выбрали сами горожане на портале «Активный гражданин».