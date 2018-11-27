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В Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество» 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве скоро откроется фестиваль "Путешествие в Рождество". Он начнется 14 декабря. Главной темой станут сказки и любимые книги, проходить фестиваль будет, в основном, в центре столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Главный фестиваль зимы "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. На площадках появятся более 500 новогодних елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже установили на Манежной площади. Его украсили в стиле ретрофутуризма елочными игрушками в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов", — сообщила пресс-служба мэра.
На Тверской площади будут работать актеры в образах знаменитых писателей и их персонажей. Тематические постановки будут в Новопушкинском сквере, на Тверском бульваре, на площади Революции, на Ореховом бульваре. В Новопушкинском сквере и на Красной площади также будут организованы ледовые театры и спектакли. Между Манежной площадью и площадью Революции поставят 8-метровую ледяную горку, еще две — в Столешникове переулке и на Профсоюзной улице. Зимние развлечения также будут проходить на Новом Арбате, на улицах Городецкая, Профсоюзная, Новопесчаная, Ярцевская, Хачатуряна, на площади Славы, на бульварах Дмитрия Донского, Строгинском и Ореховом и на Сиреневом бульваре в Троицке.
Площадки фестиваля будут открыты с 11 утра до 10 вечера (по будням) и с 10 утра до 10 вечера (по выходным). Площадка на Красной площади откроется 30 ноября и будет работать каждый день с 10 утра до половины двенадцатого ночи. Везде будут работать торговые павильоны и мини-рестораны.
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Правительство Москвы , Новости Москвы , Москва
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