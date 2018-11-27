Медведи Московского зоопарка впали в спячку

Обитатели Московского зоопарка — бурый и два гималайских медведя — впали в спячку. Около вольеров появилась табличка с просьбой посетителям вести себя как можно тише, чтобы не тревожить животных, сообщила во вторник ТАСС генеральный директор зоосада Светлана Акулова

По ее словам, в этом году медведи отправились зимовать одними из первых.

"С августа наши медведи активно питались, нагуливая запасы жира. Примерно три недели назад их рацион сократили вдвое, последнюю неделю они были на специальной диете из яблок и груш, а за два дня до спячки и вовсе голодали. Постепенное уменьшение рациона очень важно, так как оно позволяет организму животного очиститься", — сказала собеседница агентства.

За несколько дней до спячки сотрудники принесли медведям мягкую солому, из которой каждый зверь устроил себе удобное "гнездо" во внутренней части вольера. "Такое своеобразное спальное место должно быть максимально комфортным, чтобы ничто не беспокоило медведя в течение зимы. Также очень важно, чтобы у животных был доступ к свежей воде на случай, если они проснутся и захотят пить", — добавила Акулова.

В ходе подготовки к зимовке хищникам регулярно давали специальные минеральные добавки. Все это время зоологи следили за самочувствием животных, а также за динамикой набора веса.

Директор зоппарка отметила, что медведи чувствуют приближение холодов и точно знают, когда правильнее впасть в спячку — даже отсутствие снега на улице не может обмануть хищников. Если осень выдалась теплой, они могут бодрствовать до середины или даже до конца декабря. За время спячки хищники теряют до трети своего веса.