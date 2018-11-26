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Проезд по канатной дороге от «Лужников» до Воробьевых гор будет бесплатным до 24 декабря 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Проезд по канатной дороге от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор будет бесплатным в течение месяца с момента ее запуска. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.
«По совместному решению мэра Москвы Сергея Собянина и инвесторов было принято решение, что для пассажиров канатная дорога будет работать бесплатно в течение месяца, до 24 декабря 2018 г. включительно. График работы: с 12:00 до 20:00», — отметили в пресс-службе.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин открыл канатную дорогу от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор. На маршруте длиной 720 м расположено три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники». Время в пути между двумя конечным станциями канатной дороги составляет пять минут.
Агентство «Москва»: последние новости
Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится с 27 ноября по 2 декабря Проехать на канатной дороге от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор можно будет за 400 руб. Керамические фигурки животных II века до нашей эры покажут на выставке в ГМИИ им. А.Пушкина с 6 декабря
Сергей Собянин , Новости Москвы , Москва
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