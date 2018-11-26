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Конфликт в Керченском проливе, «тонущий» рубль и другие события дня

Ховринку начали распродавать по частям 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В интернете развернулась торговля обломками снесенного здания Ховринской больницы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Предложения купить часть культового здания на память появились на площадках частных объявлений. Цены держатся на уровне пяти тысяч рублей за обломок, помещающийся в ладонь, отмечается в сообщении агентства.
«Для настоящих ценителей. В память о легендарной Ховринке. Не хочу, чтобы камень попал в руки случайных людей. Только для тех, кто по настоящему скучает по любимой Ховринке», — приводит «Интерфакс» описание одного из таких товаров на сайте Avito (на 26 ноября 2018-го объявление снято с публикации — прим. «Ленты.ру»).
Ховринская больница — советский долгострой, имеющий репутацию одного из самых зловещих зданий столицы. Строительство комплекса началось в 1980-е и практически сразу остановилось. В качестве причин назывались как проблемы с финансированием, так и ошибки в проектировании, из-за которых подвалы здания оказались затоплены. С 1992 года стройка была официально заморожена, недостроенное здание облюбовали маргиналы и экстремальные туристы.
Снос Ховринки был начат в октябре 2018-го и завершился в ноябре. По данным департамента строительства Москвы, строительный мусор, образовавшийся в результате сноса, будет переработан и направлен на повторное использование. Общий объем отходов в департаменте оценили в 100 тысяч кубометров.
На освободившейся площадке планируется построить жилье для переселенцев по программе реновации.
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Lenta.ru , Интерфакс , Новости Москвы
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