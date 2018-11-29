Девятибалльные пробки прогнозируют в Москве вечером 29 ноября

Уровень загруженности на дорогах Москвы в четверг вечером может достичь девяти баллов. Таковы прогнозы сервиса " Яндекс . Пробки" на 15:00.

Уточняется, что к 16:00 пробки могут вырасти до семи баллов, к 17:00 — до восьми. Пик транспортной загруженности, согласно прогнозу, придется на 19:00. Тогда заторы достигнут девяти баллов из десяти максимальных.

По состоянию на 15:00 мск загруженность столичных дорог составляет шесть баллов. Наибольшие затруднения отмечаются на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД, Третьем транспортном кольце, а также в центральной части города.