Электронная очередь введена в СИЗО Москвы

Для решения проблемы Федеральная служба исполнения наказаний введет систему электронной очереди. Также будут организованы экспресс-кабинеты для встреч адвокатов с подзащитными. Как сообщают в ведомстве, встреча следователя или адвоката с заключенным длится в среднем три часа, а порой может затянуться и на целый день. Нововведение поможет разгрузить очереди в следственных изоляторах.

ФСИН прорабатывает все варианты, чтобы улучшить ситуацию. Так, режим экпресс-кабинетов организован в шести СИЗО столицы. А электронная очередь подключена во всех московских изоляторах. Также рассматривается вопрос об увеличении кабинетов для адвокатов, сообщает ТАСС

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