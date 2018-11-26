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Электронная очередь введена в СИЗО Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
ФСИН России намерена решить проблему очередей в столичном следственных изоляторах. О ней накануне сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Для решения проблемы Федеральная служба исполнения наказаний введет систему электронной очереди. Также будут организованы экспресс-кабинеты для встреч адвокатов с подзащитными. Как сообщают в ведомстве, встреча следователя или адвоката с заключенным длится в среднем три часа, а порой может затянуться и на целый день. Нововведение поможет разгрузить очереди в следственных изоляторах.
ФСИН прорабатывает все варианты, чтобы улучшить ситуацию. Так, режим экпресс-кабинетов организован в шести СИЗО столицы. А электронная очередь подключена во всех московских изоляторах. Также рассматривается вопрос об увеличении кабинетов для адвокатов, сообщает ТАСС.
Ранее во ФСИН рассказывали, чем кормят в российских тюрьмах.
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Татьяна Москалькова , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Новости Москвы , Происшествия , Москва
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