Проехать на канатной дороге от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор можно будет за 400 руб. в одну сторону в будний день, говорится в сообщении столичного стройкомплекса.
«Канатная дорога открыта с 11:00 до 23:00 часов. Тариф «туда» — 400 руб. в будни, 500 руб. в выходные. Тариф «туда-обратно» — 700 руб. в будни, 800 руб. в выходные. Действует в течение всего дня. Это значит, что можно сесть на станции «Лужники», приехать на смотровую площадку, погулять и затем вернуться в «Лужники». Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» — 300 руб. в будни, 400 руб. в выходные», — говорится в сообщении.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин открыл канатную дорогу от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор. На маршруте длиной 720 м расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники». Время в пути между двумя конечным станциями составляет пять минут.
Перемещаться можно будет по двум маршрутам: большой круг («Воробьевы горы» — «Новая лига» — «Лужники») и малый («Новая лига» — «Воробьевы горы»). На большом кругу — 35 кабин. Для туристов в кабинах предусмотрен аудиогид, говорящий на разных языках.
На малом круге 10 открытых кресельных кабин. Они начнут работу в новом году и будут перевозить спортсменов и учеников городских спортивных школ. Проезд по канатной дороге можно будет оплатить с помощью списания средств с карты «Тройка».