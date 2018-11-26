Проехать на канатной дороге от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор можно будет за 400 руб.

Проехать на канатной дороге от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор можно будет за 400 руб. в одну сторону в будний день, говорится в сообщении столичного стройкомплекса.

«Канатная дорога открыта с 11:00 до 23:00 часов. Тариф «туда» — 400 руб. в будни, 500 руб. в выходные. Тариф «туда-обратно» — 700 руб. в будни, 800 руб. в выходные. Действует в течение всего дня. Это значит, что можно сесть на станции «Лужники», приехать на смотровую площадку, погулять и затем вернуться в «Лужники». Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» — 300 руб. в будни, 400 руб. в выходные», — говорится в сообщении.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин открыл канатную дорогу от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор. На маршруте длиной 720 м расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники». Время в пути между двумя конечным станциями составляет пять минут.

Перемещаться можно будет по двум маршрутам: большой круг («Воробьевы горы» — «Новая лига» — «Лужники») и малый («Новая лига» — «Воробьевы горы»). На большом кругу — 35 кабин. Для туристов в кабинах предусмотрен аудиогид, говорящий на разных языках.

На малом круге 10 открытых кресельных кабин. Они начнут работу в новом году и будут перевозить спортсменов и учеников городских спортивных школ. Проезд по канатной дороге можно будет оплатить с помощью списания средств с карты «Тройка».