На ВДНХ состоится выставка елочных шаров

Мероприятие пройдет 24 и 25 ноября. Об этом передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс— службу АО «ВДНХ».

Мероприятие пройдет в Парке ремесел ВДНХ. Там в эти дни откроется мастерская елочных шаров Christmas Art, на которой гости смогут вдохновиться праздничным декором и найти идеи для новогодних подарков. На выставке посетители смогут оценить мастерство художников и узнать, какими необычными бывают елочные украшения, изучить интересные техники производства стеклянной игрушки и росписи. Для нанесения рисунка применяют дудлинг, тиснение, используют неоновые краски, металлические пластины и искрящийся глиттер.

«Примечательно, что главным сюжетом для оформления шаров станут изображения знаковых мест и событий истории ВДНХ. У гостей всех возрастов появится возможность в буквальном смысле прикоснуться к истории, объединив творческое вдохновение и познавательное времяпрепровождение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вход на мероприятие свободный.