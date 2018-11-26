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На ВДНХ состоится выставка елочных шаров 

Управа района Ясенево 3 часа назад
Фото: yasenevo.mos.ru
Мероприятие пройдет 24 и 25 ноября. Об этом передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс— службу АО «ВДНХ».
Мероприятие пройдет в Парке ремесел ВДНХ. Там в эти дни откроется мастерская елочных шаров Christmas Art, на которой гости смогут вдохновиться праздничным декором и найти идеи для новогодних подарков. На выставке посетители смогут оценить мастерство художников и узнать, какими необычными бывают елочные украшения, изучить интересные техники производства стеклянной игрушки и росписи. Для нанесения рисунка применяют дудлинг, тиснение, используют неоновые краски, металлические пластины и искрящийся глиттер.
«Примечательно, что главным сюжетом для оформления шаров станут изображения знаковых мест и событий истории ВДНХ. У гостей всех возрастов появится возможность в буквальном смысле прикоснуться к истории, объединив творческое вдохновение и познавательное времяпрепровождение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вход на мероприятие свободный.
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АГН "Москва" , Новости Москвы
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