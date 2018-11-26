20-метровую ель доставили на Манежную площадь

Чуть больше месяца остается до Нового года. Город уже начали украшать: световые декорации устанавливают на улицах и в парках, загораются разноцветными лампочки витрины магазинов. На одной из центральных площадей Москвы — на Манежке появилась 20-метровая ель. Ее нарядили в разнообразные игрушки, в том числе и изготовленные вручную.

— Более километра гирлянд использовали для украшения этой лесной красавицы. Нашли ее в Тверской области, потратив на поиски чуть больше двух недель, — сообщил в понедельник, 26 ноября, министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он назвал высокую ель настоящим шедевром. Большой удачей, по его словам, стало и то, что дерево стояло отдельно в лесу.

— Не так-то просто найти такое дерево, которое было бы равномерно красиво со всех сторон, — отметил министр.

Он добавил, что с транспортировкой проблем не возникло. Ель привезли ночью. Ее украшение посвятили ретрофутуризму — одной из главных тем предстоящего зимнего фестиваля. Игрушки изготовили специально для этой лесной красавицы.