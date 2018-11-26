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20-метровую ель доставили на Манежную площадь 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Чуть больше месяца остается до Нового года. Город уже начали украшать: световые декорации устанавливают на улицах и в парках, загораются разноцветными лампочки витрины магазинов. На одной из центральных площадей Москвы — на Манежке появилась 20-метровая ель. Ее нарядили в разнообразные игрушки, в том числе и изготовленные вручную.
— Более километра гирлянд использовали для украшения этой лесной красавицы. Нашли ее в Тверской области, потратив на поиски чуть больше двух недель, — сообщил в понедельник, 26 ноября, министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он назвал высокую ель настоящим шедевром. Большой удачей, по его словам, стало и то, что дерево стояло отдельно в лесу.
— Не так-то просто найти такое дерево, которое было бы равномерно красиво со всех сторон, — отметил министр.
Он добавил, что с транспортировкой проблем не возникло. Ель привезли ночью. Ее украшение посвятили ретрофутуризму — одной из главных тем предстоящего зимнего фестиваля. Игрушки изготовили специально для этой лесной красавицы.
— Всего в Москве зимой расположится более 500 елок, которые мы готовим к фестивалю «Путешествие в Рождество», — рассказал Алексей Немерюк.
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Алексей Немерюк , Правительство Москвы , Новости Москвы , Москва
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