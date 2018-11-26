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Пешеходый переход свяжет Варшавское и Загородное шоссе 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Новый пешеходный переход через Павелецкую железную дорогу позволит москвичам быстрее перемещаться между Варшавским и Загородным шоссе.
Площадь подземного перехода составит более 475 квадратных метров, при отделке входных павильонов по проекту будет использован керамогранит. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, переход длиной 60 метров обеспечит быстрый и безопасный проход через железную дорогу.
— В проекте учтены направления пешеходных потоков и интенсивность движения, — сообщил Кузнецов.
Подземный пешеходный переход расположится в районе дома 12 по Варшавскому шоссе.
Москомархитектурой уже согласован новый пешеходный переход через пути Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфино. Благодаря сооружению пешеходы смогут быстрее добираться до станции метро "Фонвизинская".
Еще один переход на Курском направлении возведут в районе улицы Медиков. На Савеловском направлении также появится переход на 5-й улице Ямского Поля. Через железнодорожные пути Киевского направления вскоре можно будет перебраться по переходу рядом с остановочным пунктом "Киевский".
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Сергей Кузнецов , Новости Москвы , Москва
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