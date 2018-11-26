Пешеходый переход свяжет Варшавское и Загородное шоссе

Новый пешеходный переход через Павелецкую железную дорогу позволит москвичам быстрее перемещаться между Варшавским и Загородным шоссе.

Площадь подземного перехода составит более 475 квадратных метров, при отделке входных павильонов по проекту будет использован керамогранит. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , переход длиной 60 метров обеспечит быстрый и безопасный проход через железную дорогу.

— В проекте учтены направления пешеходных потоков и интенсивность движения, — сообщил Кузнецов.

Подземный пешеходный переход расположится в районе дома 12 по Варшавскому шоссе.

Москомархитектурой уже согласован новый пешеходный переход через пути Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфино. Благодаря сооружению пешеходы смогут быстрее добираться до станции метро "Фонвизинская".

Еще один переход на Курском направлении возведут в районе улицы Медиков. На Савеловском направлении также появится переход на 5-й улице Ямского Поля. Через железнодорожные пути Киевского направления вскоре можно будет перебраться по переходу рядом с остановочным пунктом "Киевский".