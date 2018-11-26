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Под руслом Москвы-реки: достроен кабельный коллектор подстанции «Пресня» 

Mos.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Тоннель рассчитан на 33 кабельные линии. Он позволит разместить и вывести линии электропередачи мощностью 10 и 20 киловатт.
Завершено строительство кабельного коллектора подстанции «Пресня» Московской объединенной электросетевой компании. Прокладывать эту подземную трассу начали в июне 2016 года.
Коллектор свяжет подстанцию «Пресня» с ключевыми объектами на другом берегу Москвы-реки, а также позволит обеспечить энергией районы Арбат, Хамовники, Дорогомилово и Пресненский, не загромождая городское пространство уличными кабелями.
Тоннель проходит от подстанции «Пресня» вдоль Проектируемого проезда № 3813, Шелепихинской набережной и под Москвой-рекой, заканчиваясь в районе Проектируемого проезда № 1824.
Протяженность коллектора составляет 700 метров, под руслом реки проложены 204,5 метра пути. На некоторых участках глубина заложения трассы достигает 19 метров.
Тоннель рассчитан на 33 кабельные линии. Он позволит разместить и вывести линии электропередачи мощностью 10 и 20 киловатт, обеспечить энергоснабжение объектов жилого и нежилого назначения, а также городской инфраструктуры нескольких районов столицы.
В числе перспективных потребителей подстанции «Пресня», помимо жилых комплексов и административных зданий, — спорткомплекс «Лужники», деловой центр «Москва-Сити», платформа Фили Белорусского направления Московской железной дороги и станция Москва-Сортировочная-Киевская.
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МОЭСК , Новости Москвы
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