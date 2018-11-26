Под Павелецкой железной дорогой появится новый подземный переход

Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что переход протяженностью 60 метров позволит обеспечить жителям быстрый и безопасный путь через железную дорогу. Как ранее заявил Сергей Собянин переходы черед пути в обязательном порядке сделают во всех часто используемых местах. Общая площадь перехода на Варшавском шоссе составил 475,2 квадратных метра.

Ранее Москомархитектура согласовала проект пешеходного перехода через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД в районе Марфино. Он облегчит доступ к станции метро «Фонвизинская».