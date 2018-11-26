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Под Павелецкой железной дорогой появится новый подземный переход 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он отметил, что переход протяженностью 60 метров позволит обеспечить жителям быстрый и безопасный путь через железную дорогу. Как ранее заявил Сергей Собянин переходы черед пути в обязательном порядке сделают во всех часто используемых местах. Общая площадь перехода на Варшавском шоссе составил 475,2 квадратных метра.
Ранее Москомархитектура согласовала проект пешеходного перехода через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД в районе Марфино. Он облегчит доступ к станции метро «Фонвизинская».
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