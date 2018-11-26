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С. Собянин открыл канатную дорогу от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор 

Агентство «Москва» + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл канатную дорогу от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Запуск канатной дороги состоялся с нажатия символической кнопки на самой верхней станции «Воробьевы горы». Вместе с мэром в церемонии приняли участие воспитанники спортивных школ, которые базируются на Воробьевых горах и будут пользоваться канатной дорогой.
«Появляется еще один вид транспорта, которого никогда не было в Москве. Это фуникулер — канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и «Лужники». Сегодня чтобы попасть от смотровой площадки до «Лужников» потребуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно будет доехать за пять минут», — сказал С. Собянин. Мэр выразил надежду, что канатная дорога будет востребована у горожан.
На маршруте длиной 720 м расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники». Время в пути между двумя конечным станциями составляет пять минут.
Перемещаться можно будет по двум маршрутам: большой круг («Воробьевы горы» — «Новая лига» — «Лужники») и малый («Новая лига» — «Воробьевы горы»). На большом кругу — 35 кабин. Для туристов в кабинах предусмотрен аудиогид, говорящий на разных языках.
На малом круге 10 открытых кресельных кабин. Они начнут работу в новом году и будут перевозить спортсменов и учеников городских спортивных школ.
Проезд по канатной дороге можно будет оплатить с помощью списания средств с карты «Тройка».
Режим работы канатной дороги с 11:00 до 23:00.
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Сергей Собянин , АГН "Москва" , Новости Москвы , Автоспорт , Общество , Экономика , Москва
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