С. Собянин открыл канатную дорогу от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор

Запуск канатной дороги состоялся с нажатия символической кнопки на самой верхней станции «Воробьевы горы». Вместе с мэром в церемонии приняли участие воспитанники спортивных школ, которые базируются на Воробьевых горах и будут пользоваться канатной дорогой.

«Появляется еще один вид транспорта, которого никогда не было в Москве. Это фуникулер — канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и «Лужники». Сегодня чтобы попасть от смотровой площадки до «Лужников» потребуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно будет доехать за пять минут», — сказал С. Собянин. Мэр выразил надежду, что канатная дорога будет востребована у горожан.

На маршруте длиной 720 м расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники». Время в пути между двумя конечным станциями составляет пять минут.

Перемещаться можно будет по двум маршрутам: большой круг («Воробьевы горы» — «Новая лига» — «Лужники») и малый («Новая лига» — «Воробьевы горы»). На большом кругу — 35 кабин. Для туристов в кабинах предусмотрен аудиогид, говорящий на разных языках.

На малом круге 10 открытых кресельных кабин. Они начнут работу в новом году и будут перевозить спортсменов и учеников городских спортивных школ.

Проезд по канатной дороге можно будет оплатить с помощью списания средств с карты «Тройка».

Режим работы канатной дороги с 11:00 до 23:00.