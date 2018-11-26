Москвичи оценили «умные» счетчики

Более 600 московских квартир подключили за полгода к программе «Умные счетчики». Об этом проинформировали 26 ноября.

Данный сервис позволяет автоматически передавать показания с приборов учета воды в Единый информационно-расчетный центр города. Таким образом, это избавляет жителей столицы от необходимости вручную вносить их ежемесячно.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что вопрос о подключении всех квартир в городе будет решен по завершении пилотного запуска проекта в следующем году. К этому времени специалисты проверят корректность работы счетчиков и отсутствие возможных сбоев.