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Расписание электричек Горьковского направления изменится с 27 ноября 

Вечерняя Москва + ещё 3 42 минуты назад
Фото: соцсети
Пассажиров Горьковского направления просят быть внимательными при составлении своих планов и обратить внимание на изменение в расписании пригородных поездов, которые вступят в силу с 27 ноября. Как сообщается в пресс-службе столичной магистрали, железнодорожники проведут работы по установки новейшей системы регулировки движения поездов на станции «Реутово».
Все работы будут производиться в период «технологических окон», что в свою очередь позволит сократить изменения в графике движения электричек. Поезда будут проходить участки, где производятся работы, также вводится схема реверсивного движения, то есть по одному пути поочередно будут проходить поезда в обе стороны.
В пресс-службе уточнили, что в период работы специалисты установят и поэтапно подключат современное оборудование на главных путях станции «Реутово».
В связи с изменениями, МЖД просит пассажиров заранее ознакомиться с актуальным расписанием электричек на станции отправления или на официальным сайте и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», передает агентство Москва.
Напомним электрички, следующие до станции Александров-1 Ярославского направления, 26 и 28 ноября будут работать без изменения.
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