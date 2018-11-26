Расписание электричек Горьковского направления изменится с 27 ноября

Пассажиров Горьковского направления просят быть внимательными при составлении своих планов и обратить внимание на изменение в расписании пригородных поездов, которые вступят в силу с 27 ноября. Как сообщается в пресс-службе столичной магистрали, железнодорожники проведут работы по установки новейшей системы регулировки движения поездов на станции «Реутово».

Все работы будут производиться в период «технологических окон», что в свою очередь позволит сократить изменения в графике движения электричек. Поезда будут проходить участки, где производятся работы, также вводится схема реверсивного движения, то есть по одному пути поочередно будут проходить поезда в обе стороны.

В пресс-службе уточнили, что в период работы специалисты установят и поэтапно подключат современное оборудование на главных путях станции «Реутово».

В связи с изменениями, МЖД просит пассажиров заранее ознакомиться с актуальным расписанием электричек на станции отправления или на официальным сайте и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», передает агентство Москва.

Напомним электрички, следующие до станции Александров-1 Ярославского направления, 26 и 28 ноября будут работать без изменения.