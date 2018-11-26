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В ГУМе установили новостную елку МИА «Россия сегодня» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Елка международного информационного агентства "Россия сегодня" "с новостями с иголочки" выросла на главной площади страны. Лесная красавица с бегущей строкой, передающей в режиме онлайн новогодние сообщения со всего мира, расположилась на 1-й линии ГУМа.
Когда в Москве состоится забег Дедов Морозов? В каких столичных загсах можно расписаться 31 декабря? Когда состоялась первая новогодняя елка для детей в Кремле? Почему на Новый год в Австрии не готовят блюда из птицы? Какое звание присвоил Деду Морозу пенсионный фонд России? Ответы на эти и многие другие злободневные вопросы, а также последние новости с разных концов света посетители ГУМа узнают из бегущей строки, опоясавшей елку от МИА "Россия сегодня".
В декабре медиагруппе исполняется 5 лет, и "новостная ель" — один из подарков москвичам и гостям столицы на этот юбилей. Наполнять бегущую строку актуальным контентом будут входящие в МИА "Россия сегодня" информационные агентства и его интернет-проекты РИА Новости, Р-Спорт, ИноСМИ, ПРАЙМ и Sputnik, который говорит на 32 языках и досконально знает праздничные традиции всех стран мира.
"Будучи супертехнологичной медиагруппой, мы решили нарядить елочку по "последней моде", она работает онлайн, — сказал первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. — Надеемся, что посетители ГУМа не только захотят сфотографироваться у нее, но и с интересом почитают наши новости".
Уникальный инновационный арт-объект "России сегодня" — часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 11-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут с 23 ноября по 20 января.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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Сергей Кочетков , Пенсионный фонд РФ , InoSMI.Ru , РИА Новости , ИА Sputnik , Новости Москвы , Австрия , Москва
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