В Тверском районе благоустроили дворы на деньги от платной парковки

Благоустройство дворов в Тверском районе столицы произведено за счёт средств полученных от платы за парковку в этом районе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В Тверском районе Центрального административного округа Москвы за счет средств от платных парковок было проведено благоустройство дворов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на деньги от платных парковок были отремонтированы бордюры, тротуары и асфальт, обустроены пешеходные дорожки и клумбы, а также высажен газон.