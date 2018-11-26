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В Тверском районе благоустроили дворы на деньги от платной парковки 

Москва меняется + ещё 3 4 часа назад
Фото: ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется
Благоустройство дворов в Тверском районе столицы произведено за счёт средств полученных от платы за парковку в этом районе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В Тверском районе Центрального административного округа Москвы за счет средств от платных парковок было проведено благоустройство дворов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на деньги от платных парковок были отремонтированы бордюры, тротуары и асфальт, обустроены пешеходные дорожки и клумбы, а также высажен газон.
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