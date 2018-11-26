Мосжилинспекция заявила о захламлении лестничных клеток

Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция) в 2018 году при проверке содержания лестничных клеток в жилых домах часто находила крупногабаритные предметы быта — шкафы, тумбочки, спортивный инвентарь.

"Нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами, мусором, крупногабаритными предметами домашнего обихода", — отметили в Мосжилинспекции.

В случае выявления нарушений содержания мест общего пользования в отношении управляющей организации оформляется протокол об административном правонарушении, выдается предписание об устранении нарушений.