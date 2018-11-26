Москвичи смогут пожаловаться на неубранные сугробы на портале «Наш Город»

Жители Москвы смогут сообщить о неубранных сугробах, неправильной противоледовой обработке и неотапливаемых подъездах на портал "Наш город", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"На портале "Наш город" появились традиционные зимние темы. Теперь горожане могут сообщить о проблемах, типичных для холодных месяцев года. Речь идет об обледеневших во дворе дорожках, кучах снега на обочинах дорог, неубранных сосульках, плохо отапливаемом подъезде и другом", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, таким образом москвичи смогут контролировать работу городских служб фактически в режиме онлайн. Специалисты должны ответить на каждое сообщение в течение восьми рабочих дней.