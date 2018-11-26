Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи смогут пожаловаться на неубранные сугробы на портале «Наш Город» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Москвы смогут сообщить о неубранных сугробах, неправильной противоледовой обработке и неотапливаемых подъездах на портал "Наш город", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"На портале "Наш город" появились традиционные зимние темы. Теперь горожане могут сообщить о проблемах, типичных для холодных месяцев года. Речь идет об обледеневших во дворе дорожках, кучах снега на обочинах дорог, неубранных сосульках, плохо отапливаемом подъезде и другом", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, таким образом москвичи смогут контролировать работу городских служб фактически в режиме онлайн. Специалисты должны ответить на каждое сообщение в течение восьми рабочих дней.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Правительство Москвы , Новости Москвы , Погода , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина вводит военное положение1381
Что стоит за провокацией украинских кораблей191
Дело дознавательницы попросили прекратить22
Порошенко раскрыл военные планы Украины95
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове87
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:30
Порошенко раскрыл военные планы Украины
В мире Армия
03:41
Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ
Украина Статьи
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
00:48
Судоходство в Керченском проливе возобновили
Общество Армия
00:42
В театре рассказали о здоровье Этуша
Шоу-бизнес Другое
00:49
«Ваш ребенок еле дышит»: как убивает школа
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение