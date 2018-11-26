Москва «приютит» Бабу-ягу

Детский Черкизовский парк на Большой Черкизовской улице пополнится тремя новыми тематическими площадками, в том числе посвященными сказочным сюжетам. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщается на сайте мэра Москвы.

Новые детские зоны получат названия «Путешествия», «Фотозона» и «Лесная сказка». В первой из них установят игровой комплекс в виде корабля, вторая будет украшена фигурами героев мультфильмов, а в третьей, расположенной среди деревьев, построят деревянные сооружения, напоминающие дом Бабы-яги.

Также в парке появятся скейт-парк, памп-трек, велодорожка и сервис проката спортивного инвентаря.

Работы по обновлению территории начнутся в 2019 году. «Концепция благоустройства Детского Черкизовского парка разработана с учетом пожеланий горожан, которые они высказали в ходе общественных обсуждений», — уточнили в пресс-службе департамента капитального ремонта.