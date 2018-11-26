Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва «приютит» Бабу-ягу 

Мослента + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Детский Черкизовский парк на Большой Черкизовской улице пополнится тремя новыми тематическими площадками, в том числе посвященными сказочным сюжетам. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщается на сайте мэра Москвы.
Новые детские зоны получат названия «Путешествия», «Фотозона» и «Лесная сказка». В первой из них установят игровой комплекс в виде корабля, вторая будет украшена фигурами героев мультфильмов, а в третьей, расположенной среди деревьев, построят деревянные сооружения, напоминающие дом Бабы-яги.
Также в парке появятся скейт-парк, памп-трек, велодорожка и сервис проката спортивного инвентаря.
Работы по обновлению территории начнутся в 2019 году. «Концепция благоустройства Детского Черкизовского парка разработана с учетом пожеланий горожан, которые они высказали в ходе общественных обсуждений», — уточнили в пресс-службе департамента капитального ремонта.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в парке Горького откроется огромная детская площадка. По словам градоначальника, почти на двух ее гектарах установлены 29 качелей, водная станция, горки, скалодром и многое другое.
Мослента: последние новости
Очередь на бесплатную выставку в Третьяковской галерее попала на видео Метрополитен раскрыл секрет экономии времени в часы пик Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Комментарии
Сергей Собянин , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе791
Порошенко выдвинул требование к России383
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове382
Первая кровь в Азовском море160
Дело дознавательницы попросили прекратить128
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Азове
Политика
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
02:21
«Роскосмос» теряет спутники
Наука и техника Статьи
01:33
Таран украинского корабля сняли на видео
Армия В мире
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
00:55
Отель для насекомых появился в Лианозовском парке
Новости Москвы
03:10
«Тебя калекой оставят»: учитель угрожал старшекласснику
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение